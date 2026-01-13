Pato 18 anni fa l’esordio show in Milan Napoli Cafu | In allenamento ci guardavamo e

A 18 anni dall’esordio con il Milan e il primo gol contro il Napoli, Pato rimane una figura memorabile. Cafu ricorda i tempi in allenamento, quando Maldini, con la sua attenzione ai dettagli, riusciva a mettere in crisi anche i più esperti. Un ricordo che sottolinea l’importanza di quegli anni e delle sfide che hanno contribuito alla crescita del giovane talento.

