Pato 18 anni fa l’esordio show in Milan Napoli Cafu | In allenamento ci guardavamo e
A 18 anni dall’esordio con il Milan e il primo gol contro il Napoli, Pato rimane una figura memorabile. Cafu ricorda i tempi in allenamento, quando Maldini, con la sua attenzione ai dettagli, riusciva a mettere in crisi anche i più esperti. Un ricordo che sottolinea l’importanza di quegli anni e delle sfide che hanno contribuito alla crescita del giovane talento.
Pato, 18 anni fa il gol all'esordio in Milan-Napoli e l'aneddoto di Cafu su Maldini: "In allenamento ci faceva impazzire. Capitano, vai tu". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, senti Cafù su Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza. Incarna il leader che serviva alla squadra”
Leggi anche: Donnarumma, dieci anni fa l’esordio col Milan di Mihajlovic: «Avevo sedici anni, non dormii molto la notte prima»
POV: Pasquale riceve gli auguri per i suoi 18 anni da mezza Serie A Buffon, D’ambrosio, Barella, Dimarco, Lautaro, Pato, Zielinski e Zanetti #augiri #sorpresa #18esimo #serieatim #giocatori - facebook.com facebook
Calciomercato oggi, gli acquisti più importanti di gennaio negli anni scorsi #SkySport #SkyCalciomercato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.