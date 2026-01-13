Passeggia a Brugherio con una sciabola di un metro | denunciato E non era la prima volta

A Brugherio, un uomo è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a passeggiare con una sciabola di un metro, arma che aveva già portato in passato. La polizia locale intervenuta in via Quarto ha fermato il soggetto alle 17.30 circa, in risposta a segnalazioni di cittadini. La presenza di armi in pubblico rappresenta un rischio per la sicurezza e viene trattata con grande attenzione dalle autorità.

Brugherio (Monza e Brianza), 13 gennaio 2026 – A spasso con una sciabola. Ieri alle 17.30 circa, una pattuglia della polizia locale di Brugherio è stata inviata in via Quarto all'intersezione con via XXV Aprile visto che alcuni cittadini segnalavano una persona armata di una sciabola che si aggirava brandendola in aria. Giunti sul posto si è accertato che un uomo trentenne, di nazionalità italiana e residente in provincia di Lecco, aveva con sé una sciabola riposta nel fodero. L'arma, lunga circa un metro compresa l'elsa, aveva una lama lunga circa 80 centimetri che, pur essendo priva di filo, aveva una punta acuminata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

