Passeggero aggredito e derubato alla fermata del bus a Novara | fermato dalla polizia un 24enne
A Novara, il 23 dicembre 2025, un passeggero di 26 anni è stato aggredito e derubato alla fermata dell’autobus di via Beltrami. L’aggressore, un 24enne, è stato fermato dalla polizia. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio e ha coinvolto un passeggero della linea 1 della Sun, diretta a Cameri.
Aggressione con rapina alla fermata dell'autobus di via Beltrami a Novara.É successo a fine dicembre 2025, nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, quando un 26enne è stato aggredito e poi derubato da un altro passeggero del bus della linea 1 della Sun diretto a Cameri.La vittima ha formalizzato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Roma, privo di sensi alla fermata del bus: 19enne salvato dalla polizia locale
Leggi anche: Aggressione choc alla fermata del bus, ragazzino preso per il collo e derubato: presi i 3 rapinatori, uno è minorenne
"Sul bus non si fuma". Passeggero aggredito da un gruppo di giovani - La vittima, 62enne, ha ripreso i teppisti con le sigarette accese sul mezzo. ilrestodelcarlino.it
L’intervento su un autobus di linea dove un uomo alterato aveva aggredito passeggeri e conducente. Quattro persone denunciate e sequestro di droga - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.