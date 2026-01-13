Passeggero aggredito e derubato alla fermata del bus a Novara | fermato dalla polizia un 24enne

A Novara, il 23 dicembre 2025, un passeggero di 26 anni è stato aggredito e derubato alla fermata dell’autobus di via Beltrami. L’aggressore, un 24enne, è stato fermato dalla polizia. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio e ha coinvolto un passeggero della linea 1 della Sun, diretta a Cameri.

