In un contesto globale in continua evoluzione, leader come Trump e Putin plasmano il senso del potere e della storia. La loro influenza va oltre le semplici strategie politiche, contribuendo a ridefinire le dinamiche internazionali e il ruolo delle nazioni nel mondo. Questo articolo analizza come le scelte di questi protagonisti influenzano il panorama geopolitico e il significato della storia contemporanea.

Roma, 13 gen – L’unica vera novità che Donald Trump ha portato nella politica di potenza americana non è l’aggressività, né l’unilateralismo, né l’uso spregiudicato della forza. Tutto questo Washington lo pratica da decenni. La novità, come abbiamo ripetuto spesso, è la sincerità. Trump ha tolto il velo. Ha strappato quei “fiori” — diritti umani, esportazione della democrazia, ordine liberale — che per anni hanno coperto la catena dei rapporti di forza. Non per spezzarla, ma per mostrarla nuda, rivendicandola come unica legge del mondo. Trump strappa i fiori e mostra la catena. Il blitz su Caracas e l’uso della leva giudiziaria contro il vertice venezuelano non sono un’anomalia nella storia americana; sono la versione non ipocrita di una prassi antica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

