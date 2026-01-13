Recentemente è arrivata una nuova condanna per i casi di passaggi di proprietà “fantasma”. Alcune agenzie di pratiche auto si erano impossessate delle somme pagate dai clienti, senza completare la procedura presso il Pra. Di conseguenza, il veicolo rimaneva intestato al precedente proprietario, creando problemi legali e di proprietà. Questa sentenza evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti affidabili e di verificare sempre lo stato di registrazione del veicolo.

La sua agenzia di pratiche auto si intascava i soldi dei clienti per il passaggio di proprietà, che però non veniva inviato al Pra e quindi il veicolo restava intestato al precedente possessore. Per questa accusa Fabio Tasselli è già stato condannato al Tribunale di Monza con il rito abbreviato per peculato, appropriazione indebita e truffa a 3 anni e 5 mesi di reclusione e anche al risarcimento del danno all’Aci che si è costituita parte civile. Ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza sostenendo che il processo va rifatto perchè è errata l’accusa di peculato. Ieri però il nome dell’agente di pratiche auto a Cinisello Balsamo che ha chiuso i battenti nel 2021 è tornato davanti ad un’aula del Tribunale monzese, questa volta quella del dibattimento, come imputato di un altro procedimento penale analogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passaggi di proprietà “fantasma”. Arriva una nuova condanna

