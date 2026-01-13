Parma dopo la vittoria di Lecce torna la serenità | domani la sfida contro il Napoli le ultime

Dopo la vittoria a Lecce, il Parma si prepara alla sfida di domani contro il Napoli. La partita rappresenta un importante impegno nel cammino stagionale, con le ultime novità e aggiornamenti che forniscono un quadro chiaro sulla situazione della squadra in vista di questa importante occasione.

Parma ritrova serenità dopo il successo di Lecce: domani nuovo confronto con il Napoli, tutte le ultime novità La pesantissima vittoria di Lecce ha regalato al Parma tre punti fondamentali e un’iniezione di serenità in vista del proibitivo recupero di domani contro il Napoli. Sotto l’accorta guida di Carlos Cuesta, i crociati stanno costruendo la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

SERIE A ENILIVE | LECCE-PARMA 1-2; Serie A: Lecce-Parma 1-2, vittoria in rimonta per i gialloblù. I pugliesi chiudono in 9; Lecce-Parma 1-2: i crociati trovano i tre punti con una vittoria in rimonta che vale il doppio. Cuesta: L'espulsione ci ha fatto giocare meglio; DOPO LECCE-PARMA 1-2: COMMENTI LIVE POST GARA (diretta streaming).

Due espulsioni e il Parma ribalta il Lecce nello scontro salvezza - Il Lecce era partito forte, sbloccando il risultato dopo appena 50 secondi grazie a Stulic, innescato da un cross di Banda. sportal.it