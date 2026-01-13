Il Parma si prepara alla sfida contro il Napoli al Maradona, recupero della 16ª giornata di Serie A. Cuesta, difensore della squadra emiliana, ha sottolineato la forza dell’avversario, ma ha anche evidenziato la volontà di trovare i propri spazi in campo. Una partita importante per entrambe le squadre, con il Parma determinato a mettere in difficoltà il forte avversario e a portare a casa un risultato positivo.

"> Vigilia impegnativa per il Parma, atteso domani al Maradona per il recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Napoli. In conferenza stampa al Mutti Training Center, il tecnico Carlos Cuesta ha presentato la sfida con realismo e ambizione, sottolineando le difficoltà dell’impegno ma anche la volontà di provare a fare risultato. «Sappiamo quanto sia complicato affrontare il Napoli – ha spiegato Cuesta – ma siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Cercheremo di portare la partita dove vogliamo e di sfruttare le opportunità che si presenteranno». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Parma, Cuesta avverte: «Napoli fortissimo, ma cercheremo i nostri spazi»

Leggi anche: Cuesta: «Non sono io quello che deve spiegare cos’è il Napoli, ma sappiamo che ci sono spazi e opportunità»

Leggi anche: Parma, la delusione di Cuesta: “Giornata pesante, ma non temo conseguenze”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A: l'Inter vince 2-0 a Parma, prova di fuga in vetta; Cuesta ci crede: Come battere l'Inter? Ecco cosa dobbiamo fare; Marchegiani elogia il Napoli: Si è evoluto tantissimo nella qualità del gioco, avete visto come ha finito la gara oggi?; Politano dopo il successo del Napoli: Attaccati al Milan e ora aspettiamo l'Inter.

Napoli-Parma, parla Cuesta: "Loro hanno tanta capacità. Conte? Un riferimento assoluto" - Le parole dell'allenatore dei ducali prima della sfida di domani: "Non devo spiegare io cos'è il Napoli. corrieredellosport.it