Parliamo di diritti umani | ciclo di incontri di Amnesty international a Udine

Amnesty International Italia presenta a Udine un ciclo di incontri dedicati ai diritti umani. L'iniziativa, organizzata dai volontari dell’associazione, mira a sensibilizzare e informare la comunità sulle tematiche legate ai diritti fondamentali di ogni individuo. Gli incontri offriranno un’occasione di confronto e approfondimento, contribuendo a promuovere una maggiore tutela e consapevolezza sui temi dei diritti umani.

Parliamo di diritti umani: al via a Udine un ciclo di incontri organizzato dalle persone attiviste di Amnesty International Italia. Gli incontri si comincia venerdì 16 gennaio, a Udine, in sala Pierluigi di Piazza all'interno della Comunità Nove - Coop Itaca nel del Parco di Sant'Osvaldo.

