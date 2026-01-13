Nel quartiere Vomero di Napoli, sorgono dubbi sulla correttezza di alcune pratiche immobiliari relative a Parco Minopoli. Una recente segnalazione da parte di NoBox – Diritto alla città evidenzia come un'agenzia immobiliare abbia pubblicizzato la vendita di un appartamento con accesso privato al parco, nonostante quest’ultimo risulti chiuso. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza delle informazioni fornite ai potenziali acquirenti e sulla gestione degli spazi pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti Un altro giallo al Parco dell’ex gasometro al Vomero. “Una agenzia immobiliare – denuncia la rete sociale NoBox – Diritto alla città – vende appartamento in una palazzina a Salita Cacciottoli adiacente Viale Raffaello, indicando tra i suoi requisiti “l’accesso al Parco Minopoli”, anche quando è chiuso (così dice al telefono l’operatore dell’agenzia)”. L’immobile è la palazzina liberty, un tempo appartenente alla Napoletana Gas. Oggi appartiene a privati. L’ex compagnia possedeva anche la campana gasometrica, adesso scheletro di archeologia industriale. Sia l’immobile che la campana non sono mai stati espropriati dal Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco Minopoli, il giallo: “Agenzia vende casa con accesso privato”

Leggi anche: Denuncia al Parco Minopoli: “Aggredita da cane senza guinzaglio, tensioni continue coi trasgressori”

Leggi anche: Sean ‘Diddy’ Combs vende il suo jet privato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sos Parco Minopoli: promesse non mantenute, ambientalisti in rivolta - Rimasto abbandonato per anni, il Parco Minopoli è stato riqualificato dal Comune di Napoli e riaperto nel settembre del 2023, ma gli accordi che l’amministrazione prese con le associazioni ... rainews.it

ILLUMINANDIA Il grande parco delle luminarie di Monopoli vi aspetta ancora! Un percorso magico di luci, colori ed emozioni che resterà aperto fino al 2 febbraio 2026. Un’occasione perfetta per passeggiare, scattare foto e vivere la città sotto una nuova l - facebook.com facebook