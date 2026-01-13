Parco dello sport di Bagnoli l' annuncio di Manfredi | Lo restituiremo alla città e sarà gestito dalle Fiamme Oro

Il Parco dello Sport di Bagnoli, un'area di grande valore storico e sociale, sarà presto riqualificata e restituita alla comunità. L'annuncio del sindaco Manfredi prevede che il parco sarà gestito dalle Fiamme Oro, promuovendo attività sportive e sociali. Questo intervento mira a valorizzare un patrimonio abbandonato, offrendo servizi e spazi aperti ai cittadini, contribuendo allo sviluppo del quartiere e alla promozione dello sport.

