Parco dello sport di Bagnoli l' annuncio di Manfredi | Lo restituiremo alla città e sarà gestito dalle Fiamme Oro
Il Parco dello Sport di Bagnoli, un'area di grande valore storico e sociale, sarà presto riqualificata e restituita alla comunità. L'annuncio del sindaco Manfredi prevede che il parco sarà gestito dalle Fiamme Oro, promuovendo attività sportive e sociali. Questo intervento mira a valorizzare un patrimonio abbandonato, offrendo servizi e spazi aperti ai cittadini, contribuendo allo sviluppo del quartiere e alla promozione dello sport.
Il Parco dello Sport di Bagnoli, l'immensa area rimasta abbandonata per anni, rinascerà e sarà restituita alla città. Ad annunciarlo è il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo Gaetano Manfredi, che ha effettuato nelle scorse ore un sopralluogo sul posto insieme al capo della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
