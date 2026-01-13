Papà voleva chiamarmi Benito ho buttato soldi in hotel a cinque stelle e comprato 100 paia di stivali Raoul Bova? Un santo lo giuro | parla Ricky Memphis

Da ilfattoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricky Memphis condivide ricordi personali e spontanei, senza filtri né abbellimenti. Dal desiderio del padre di chiamarlo Benito alle scelte di vita come soggiorni in hotel di lusso e acquisti di stivali, il suo racconto si distingue per autenticità. In queste parole si percepisce la sincerità di un artista che non teme di rivelare aspetti intimi e sorprendenti della propria vita.

“Mio padre voleva chiamarmi Benito”. Ricky Memphis non gira intorno ai ricordi, li espone così come sono, diretti e spesso spiazzanti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attore ripercorre la sua storia personale e professionale con la consueta ironia, parlando di famiglia, politica, soldi sperperati, amicizie celebri e di un rapporto complicato con se stesso. Il racconto parte dall’inizio, dal nome: “Papà, che era un fascistone, voleva proprio Benito”, spiega. La madre, invece, scelse Riccardo. Decisero di affidarsi al caso, estraendo un bigliettino: “ Lui barò: su nove bigliettini scrisse Benito “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

Leggi anche: Ricky Memphis: “Mio padre? Un fascistone che voleva chiamarmi Benito, ma la sorte ha deciso altro”

Leggi anche: "Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.