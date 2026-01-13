Papà voleva chiamarmi Benito ho buttato soldi in hotel a cinque stelle e comprato 100 paia di stivali Raoul Bova? Un santo lo giuro | parla Ricky Memphis
Ricky Memphis condivide ricordi personali e spontanei, senza filtri né abbellimenti. Dal desiderio del padre di chiamarlo Benito alle scelte di vita come soggiorni in hotel di lusso e acquisti di stivali, il suo racconto si distingue per autenticità. In queste parole si percepisce la sincerità di un artista che non teme di rivelare aspetti intimi e sorprendenti della propria vita.
“Mio padre voleva chiamarmi Benito”. Ricky Memphis non gira intorno ai ricordi, li espone così come sono, diretti e spesso spiazzanti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attore ripercorre la sua storia personale e professionale con la consueta ironia, parlando di famiglia, politica, soldi sperperati, amicizie celebri e di un rapporto complicato con se stesso. Il racconto parte dall’inizio, dal nome: “Papà, che era un fascistone, voleva proprio Benito”, spiega. La madre, invece, scelse Riccardo. Decisero di affidarsi al caso, estraendo un bigliettino: “ Lui barò: su nove bigliettini scrisse Benito “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ricky Memphis: “Mio padre? Un fascistone che voleva chiamarmi Benito, ma la sorte ha deciso altro”
Leggi anche: "Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis
«Papà voleva chiamarmi Benito, da ragazzo fingevo di essere di sinistra. Io coatto Sono troppo insicuro. Il mio amico Raoul Bova è un santo» x.com
"Ricevo una telefonata da lui, non voleva chiamarmi, era partita per sbaglio. Sento il dialogo tra lui e questa ragazza, si dicevano cose carine, di due persone che hanno iniziato a frequentarsi da poco. L'ho richiamato poco dopo, mi ha detto che in realtà era a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.