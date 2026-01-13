Paolo Di Canio bomba in diretta tv | Scusa Jorge Tra poche ore

Tra poche ore, un nuovo talento potrebbe entrare in Serie A, alterando gli equilibri della classifica e influenzando il corso della stagione. Intanto, nel mondo del calcio si è verificato un episodio insolito: Paolo Di Canio ha rivolto una scusa pubblica a Jorge durante una diretta TV. Questi eventi segnano un momento di attenzione e cambiamento nel panorama calcistico italiano.

C'è un giocatore in arrivo che potrebbe cambiare gli equilibri della Seria A, provocando uno scossone ai vertici della classifica nel girone di ritorno. Ne è convinto anche Paolo Di Canio, stimato commentatore di Sky Sport, che domenica sera in studio a Sky Calcio Club fa pure il nome e il cognome. Secondo l'ex bandiera della Lazio, che da calciatore ha conquistato i cuori dei tifosi della Premier League con le maglie di Sheffield Wednsday, West Ham e Charlton a cavallo tra anni Novanta e Duemila e che anche per questo conosce molto bene il calcio britannico, il prossimo craque sarà Bernardo Silva, centrocampista portoghese di 31 anni, in scadenza di contratto con il Manchester City.

