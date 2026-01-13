Paolini ko con Rybakina nell’Opening Week dell’Australian Open 2026
Nell’Opening Week dell’Australian Open 2026, Jasmine Paolini è uscita sconfitta contro Elena Rybakina alla Rod Laver Arena. Dopo una partenza di stagione difficile, l’azzurra affronta con la necessità di migliorare in vista dei prossimi impegni, tra cui il primo Slam dell’anno e le sfide di una stagione ricca di punti da difendere. La competizione rappresenta un’opportunità di crescita per la tennista italiana.
Dopo un avvio stagionale non brillante alla United Cup, Jasmine Paolini fatica anche nell’esibizione alla Rod Laver Arena: Elena Rybakina si impone con autorità, mentre l’azzurra è chiamata a crescere in vista del primo Slam del 2026 e di una stagione ricca di punti da difendere Non arriva il riscatto atteso per Jasmine Paolini nell’esibizione . 🔗 Leggi su Sportface.it
