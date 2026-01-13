A Panzano, paese senza edicole, i quotidiani si acquistano direttamente dal macellaio. Ogni domenica, i cittadini trovano i loro giornali tra le specialità di Dario Cecchini, noto per la passione per i giornali cartacei. Questa tradizione testimonia un modo particolare di vivere il quotidiano, dove l'informazione si integra con la cultura locale e le abitudini di un paese senza punti vendita tradizionali.

Greve in Chianti, 13 gennaio 2025 – A Panzano la domenica i giornali si comprano in macelleria. Da Dario Cecchini. È il risultato di una sinergia che coinvolge il celebre macellaio chiantigiano e la cooperativa Italia Nuova di Greve in Chianti che gestisce anche il piccolo supermercato di Panzano. “Da quando ha chiuso l’edicola del paese, durante la settimana i giornali li vendiamo noi. Ma per scelta la domenica siamo chiusi - spiega Fabio Baldi presidente di Italia Nuova, cooperativa di consumo attiva dal 1920 -. Fino al 31 dicembre avevamo trovato un accordo con il forno alimentari di Francesca Freda ma ha chiuso anche lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panzano, paese senza edicole. I giornali si comprano dal re della bistecca: “Innamorato dei quotidiani cartacei”

Leggi anche: Rapina nella notte al camion dei giornali: ‘assaltati’ 4 quotidiani campani

Leggi anche: Rapinato furgone dei giornali: 3 quotidiani oggi non edicola, l’assalto in quattro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Panzano, paese senza edicole. I giornali si comprano dal re della bistecca: “Innamorato dei quotidiani cartacei”.

Panzano In Chianti Di @Patassini Alessandro - facebook.com facebook