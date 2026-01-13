Pantone ha scelto per il 2026 il colore Cloud Dancer un bianco arioso ed essenziale che esprime eleganza e versatilità anche sulle unghie

Per il 2026, Pantone ha selezionato il tonalità Cloud Dancer, un bianco luminoso e semplice che trasmette eleganza e adattabilità. Questa scelta riflette un desiderio di raffinatezza essenziale, ideale anche per applicazioni come le unghie, dove la sobrietà e la versatilità sono elementi chiave. La nuance si inserisce in un contesto di stile pulito e senza tempo, offrendo un’opzione versatile per vari ambiti di design e bellezza.

Pantone ha scelto per il 2026 il colore Cloud Dancer, un bianco arioso ed essenziale che esprime eleganza e versatilità. Una tonalità eterea, perfetta per valorizzare le manicure più raffinate. Ad esempio, le cat-eye nails con pois in versione bianca esprimono un’eleganza rarefatta. I riflessi perlati e dinamici creano un effetto luminoso e tridimensionale, ideale per manicure sofisticate. Tra le altre proposte, la nail art a clessidra offre un effetto sorprendente ma semplice: il disegno viene realizzato con pennello fine, rifinito con top coat e arricchito da uno strass. Oppure, utilizzando un dotting tool, quattro piccoli punti metallici vengono posizionati alla base di ciascuna unghia, mentre la finitura con top coat assicura brillantezza e durata. 🔗 Leggi su Amica.it Leggi anche: Cloud Dancer: il bianco etereo scelto da Pantone come colore del 2026 Leggi anche: Cloud Dancer, il colore Pantone 2026 che illumina gli interni con un’eleganza eterea La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il colore Pantone 2026 è bianco (ma non come lo conosci): ecco come usare il “Cloud Dancer” dentro casa; I colori per le pareti che vedremo nel 2026, dal bianco ottico al giallo ambra; Cloud Dancer, il colore Pantone 2026 infonde calma e serenità; Cloud Dancer: in viaggio cercando il Color of the Year 2026 Pantone, dall’Irlanda alla Sicilia. Cloud Dancer: Pantone rilancia le unghie bianche - Pantone ha scelto per il 2026 il colore Cloud Dancer, un bianco arioso ed essenziale che esprime eleganza e versatilità anche sulle unghie. amica.it

Pantone ha scelto il colore che vedremo ovunque nel 2026 - Pantone 2026 sceglie Cloud Dancer, un bianco neutro che evoca serenità, benessere e autenticità nella vita quotidiana ... ragusah24.it

I biondi del 2026? Chiarissimi, dal burro al “nuvola” - Ispirati al colore dell'anno, il nuvola, ma anche al burro. iodonna.it

"Cloud Dancer" (11-4201) è il colore Pantone scelto per il 2026: ispirato dal movimento etereo delle nuvole, rappresenta la necessità di ricominciare a rallentare e ritrovare quiete e serenità. Una tavola bianca da cui ripartire in questo nuovo anno. Un bi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.