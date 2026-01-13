palworld diventa un tcg ufficiale bushiroad porta i pals sui tavoli da gioco

Bushiroad ha annunciato l’uscita di un gioco di carte collezionabili ufficiale dedicato a Palworld. Questa novità permette ai fan di trasformare l’esperienza videoludica in un passatempo da tavolo, portando i personaggi e le atmosfere di Palworld sui tavoli di gioco. Un’opportunità per apprezzare il titolo anche in forma diversa, attraverso strategie e collezionismo.

Bushiroad ha svelato un gioco di carte collezionabili ufficiale di Palworld, trasformando uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni in una nuova esperienza da tavolo. Il debutto è fissato per giovedì 30 luglio 2026, quando i fan potranno iniziare a collezionare, scambiare e giocare con i loro Pals preferiti in versione carta. L’obiettivo del progetto è portare lo spirito di Palworld in un formato completamente nuovo, senza rinunciare agli elementi che lo hanno reso così popolare. Un TCG pensato per duelli strategici. Il gioco sarà strutturato come un duello per due giocatori, dove la costruzione del mazzo e le scelte tattiche contano quanto l’abilità sul campo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

