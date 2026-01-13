Pallanuoto | tutto facile per Grecia e Croazia vince anche l’Italia

Nella seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, Grecia e Croazia hanno ottenuto risultati convincenti, mentre l’Italia ha confermato la propria posizione vincendo anche la partita di oggi. Gli incontri si sono svolti nei gruppi B e D, offrendo uno sguardo sulle prime fasi del torneo e sui progressi delle squadre partecipanti in questa fase della competizione.

Si chiude la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, in scena oggi i quattro incontri del Gruppo B e del Gruppo D. Abbiamo seguito nel dettaglio la vittoria del Settebello, non del tutto convincente sulla Slovacchia, nel girone azzurro fatica e non poco la Romania che batte di misura la Turchia. Nell'altro raggruppamento la sfida per la prima posizione si deciderà nella terza giornata: Croazia e Grecia infatti passeggiano rispettivamente su Georgia e Slovenia. Andiamo a vedere tutti i risultati e le classifiche aggiornate. SECONDA GIORNATA Martedì 13 gennaio Georgia-Croazia 7-18 (2-3, 0-4, 2-5, 3-6) Slovenia-Grecia 8-23 (2-7, 1-5, 2-7, 3-4) Slovacchia-Italia 12-17 (2-5, 3-3, 4-5, 3-4) Romania-Turchia 20-19 (4-5, 7-5, 7-5, 2-4) CLASSIFICHE Girone B: Croazia e Grecia 6, Georgia e Slovenia 0 Girone D: Italia e Romania 6, Slovacchia e Turchia 0.

