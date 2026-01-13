Pallanuoto | Settebello vince ma non convince agli Europei Slovacchia battuta 17-12

Il Settebello si impone contro la Slovacchia 17-12 agli Europei di pallanuoto a Belgrado. Dopo un esordio non brillante contro la Turchia, la squadra italiana cerca di migliorare la propria prestazione, anche se il risultato evidenzia ancora margini di miglioramento. La vittoria, pur importante, solleva alcune considerazioni sulla condizione attuale del team e sulle sfide future nel torneo.

C’era bisogno di un cambio di marcia e, a dirla tutta, ne abbiamo vista forse una in meno. Dopo l’esordio non del tutto convincente contro la Turchia, il Settebello torna in acqua agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado e lo fa vincendo nuovamente, pur senza convincere, per 17-12 sulla Slovacchia. L’obiettivo era quello di imporsi nettamente sulla squadra slovacca e invece la compagine guidata da Sandro Campagna ha sofferto più del previsto in zona difensiva, non risultando molto precisa in attacco, problemi visti anche due giorni fa nel primo giorno in acqua in terra serba. Parte bene la squadra tricolore che trova subito il break nel primo quarto con un netto 5-2, poi però, ancora una volta, con il risultato già in cassaforte, calano Del Lungo e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it

