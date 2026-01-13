Pallanuoto | Settebello vince ma non convince agli Europei Slovacchia battuta 17-12
Il Settebello si impone contro la Slovacchia 17-12 agli Europei di pallanuoto a Belgrado. Dopo un esordio non brillante contro la Turchia, la squadra italiana cerca di migliorare la propria prestazione, anche se il risultato evidenzia ancora margini di miglioramento. La vittoria, pur importante, solleva alcune considerazioni sulla condizione attuale del team e sulle sfide future nel torneo.
C’era bisogno di un cambio di marcia e, a dirla tutta, ne abbiamo vista forse una in meno. Dopo l’esordio non del tutto convincente contro la Turchia, il Settebello torna in acqua agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado e lo fa vincendo nuovamente, pur senza convincere, per 17-12 sulla Slovacchia. L’obiettivo era quello di imporsi nettamente sulla squadra slovacca e invece la compagine guidata da Sandro Campagna ha sofferto più del previsto in zona difensiva, non risultando molto precisa in attacco, problemi visti anche due giorni fa nel primo giorno in acqua in terra serba. Parte bene la squadra tricolore che trova subito il break nel primo quarto con un netto 5-2, poi però, ancora una volta, con il risultato già in cassaforte, calano Del Lungo e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 17-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: seconda vittoria per il Settebello!
Leggi anche: Pallanuoto: il Settebello sfida la Slovacchia agli Europei, obiettivo salire di ritmo
Pallanuoto: Settebello vince ma non convince agli Europei, Slovacchia battuta 17-12 - C'era bisogno di un cambio di marcia e, a dirla tutta, ne abbiamo vista forse una in meno. oasport.it
Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: a che ora e dove vederla in tv - Il Settebello dopo aver travolto la Turchia all'esordio prosegue la rassegna continentale con una sfida più impegnativa ... today.it
Europei pallanuoto, Italia-Turchia 19-8: prima vittoria per il Settebello - Il nuovo corso del Settebello comincia con una convincente vittoria nell'esordio degli Europei di pallanuoto a Belgrado: la squadra del CT Campagna batte nettamente la Turchia per 19- sport.sky.it
Enrico Spada. . Buona la prima per il Settebello agli Europei di pallanuoto 2025. Nell’incontro inaugurale del girone D, l’Italia rispetta il pronostico e supera nettamente la Turchia 19-8, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino continentale. Una prova - facebook.com facebook
T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I La prima partita del Settebello agli Europei di pallanuoto di Belgrado Una pura goleadaaaaaa! Gli azzurri dominano la Turchia 19-8, senza mai perdere un parziale! Ora testa a martedììììì #ItaliaTeam @FINOfficial_ @7b x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.