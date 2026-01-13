Pallamano Sky official broadcaster dei grandi tornei 2026 | Europei in diretta con gli Azzurri protagonisti

Sky sarà la piattaforma ufficiale per i principali tornei di pallamano del 2026, incluso l’Europeo in Svezia con gli Azzurri dal 16 gennaio. Tutte le partite, dalle fasi a eliminazione diretta alla finale, saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW. Un anno importante per la pallamano italiana, che potrà seguire le proprie squadre in tutte le fasi dei grandi eventi internazionali.

Sky trasmetterà i principali eventi internazionali di pallamano del 2026. Si parte dai Campionati Europei maschili in Svezia con l'Italia in campo dal 16 gennaio: tutte le gare degli Azzurri, semifinali e finale live su Sky e NOW Il 2026 della pallamano internazionale parla anche italiano e passa dalla Casa dello Sport di Sky. L'emittente

