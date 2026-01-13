Pallamano Europei 2026 | il calendario delle partite dell’Italia Orari tv streaming

Gli Europei di pallamano 2026 si svolgeranno dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Norvegia, Svezia e Danimarca. L’Italia torna a competere in questa prestigiosa manifestazione dopo 28 anni, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire le partite attraverso orari, canali televisivi e streaming dedicati. Di seguito il calendario completo delle gare e le modalità di visione.

Gli Europei 2026 di pallamano sono sempre più vicini. Il torneo, che scatterà il 15 gennaio e si concluderà il 1° febbraio fra Norvegia, Svezia Danimarca, vedrà al via le migliori formazioni del continente, fra cui anche l’Italia che tornerà su questo palcoscenico dopo 28 anni d’attesa. Gli azzurri saranno protagonisti nel Girone F, insieme a Islanda, Ungheria e Polonia. La sede delle gare sarà quella di Kristianstad, in Svezia, dove gli uomini di Bob Hanning saranno chiamati a fronteggiare nell’ordine i “vichingi”, il 16 gennaio alle ore 18.00, i magiari, il 18 gennaio alle ore 20.30, e infine i polacchi, il 20 gennaio alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

