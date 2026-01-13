Palazzo Contughi Gulinelli. Il 26 gennaio via ai lavori per la biblioteca di Lettere.

Il 26 gennaio prenderanno il via i lavori di ristrutturazione di Palazzo Contughi Gulinelli, situato nel

Non solo abbiamo una data, abbiamo anche un cantiere. È infatti stato consegnato e verrà avviato ufficialmente il prossimo 26 gennaio il primo dei grandi interventi al "Quadrilatero" di via Savonarola: palazzo Contughi Gulinelli. Si tratta del maxi lavoro di ripristino dei palazzi universitari che ospitavano le facoltà umanistiche chiusi per i danni subiti dopo il sisma del 2012. Complessivamente, si tratta di un’opera da quarantaquattro milioni di euro. E, dopo anni e anni di incagli e rallentamenti burocratici, eccoci arrivati al dunque. Palazzo Gulinelli, nell’idea di progetto stilata dagli uffici tecnici di Unife, ospiterà la nuova biblioteca della facoltà di Lettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

