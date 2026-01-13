Palatombolone a Savignano, numeri da record.

A Savignano si è conclusa la 26ª edizione del Palatombolone, noto anche come La casa delle feste. Per oltre un mese, dal 4 dicembre all’11 gennaio, il tendone ha ospitato tombole, concerti e spettacoli, rappresentando un punto di riferimento per la comunità durante le festività. Questa manifestazione, giunta ormai alla sua ventiseiesima edizione, continua a essere un appuntamento importante per il territorio.

A Savignano ha chiuso i battenti la 26esima edizione del tendone delle tombole, da tre anni denominato ’Palatombolone-La casa delle feste’, che dal 4 dicembre per 40 serate ha animato con tombole, concerti e spettacoli le festività fino a domenica 11 gennaio. I numeri dell’edizione 2025-2026: 320 tombole, oltre 150 prosciutti vinti, 500 cesti gastronomici, 50 televisori, 100 fra biciclette elettriche, macchine per il caffè e friggitrici ad aria con un totale di quasi 1.000 vincitori e alcune decine di migliaia di presenze che tra concerti, spettacoli e tanto divertimento hanno accolto con entusiasmo la consolidata formula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

