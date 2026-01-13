Le pagelle della Juventus-Cremonese riflettono un risultato convincente per i bianconeri, con particolare attenzione alle prestazioni di McKennie e Thuram. I principali quotidiani sportivi italiani condividono valutazioni positive sulla partita, evidenziando l’efficacia della squadra di Luciano Spalletti. Un’analisi obiettiva che mette in luce le singole prestazioni e il rendimento complessivo, senza eccessi, in un contesto di normale valutazione sportiva.

ai bianconeri dopo la vittoria di ieri in campionato Il dominio della Juventus nel 5-0 inflitto alla Cremonese trova pieno riscontro nelle valutazioni dei principali quotidiani sportivi nazionali, concordi nel celebrare la prova di forza della squadra di Luciano Spalletti. Analizzando le pagelle di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Juventus Cremonese, McKennie e Thuram giganti: i voti dei giornali

Leggi anche: Pagelle Juve Cremonese: Spalletti vero MVP di questa squadra, Thuram-Miretti-McKennie e il centrocampo risplende VOTI

Leggi anche: Juventus – Cremonese, le pagelle: Miretti e McKennie dominatori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le pagelle di Juventus-Cremonese: McKennie straripante, Audero l’unico a salvarsi tra gli ospiti; Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie (7,5) il migliore, David (7) segna ancora, Vardy (5) bocciato; Juventus-Cremonese LIVE; Juventus-Cremonese 5-0, pagelle e tabellino: Yildiz e David trascinano i bianconeri, Spalletti aggancia Napoli e Roma al 3° posto.

Juventus-Cremonese, le pagelle di "Eurosport": Miretti e McKennie i migliori - Weston McKennie e Fabio Miretti sono, per i colleghi di "Eurosport", i migliori nella Juventus che, eri sera, ha strapazzato la Cremonese nell'ultima giornata di campionato con ... tuttojuve.com