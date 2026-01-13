Pagelle Juventus Cremonese McKennie e Thuram giganti | i voti dei giornali
Le pagelle della Juventus-Cremonese riflettono un risultato convincente per i bianconeri, con particolare attenzione alle prestazioni di McKennie e Thuram. I principali quotidiani sportivi italiani condividono valutazioni positive sulla partita, evidenziando l’efficacia della squadra di Luciano Spalletti. Un’analisi obiettiva che mette in luce le singole prestazioni e il rendimento complessivo, senza eccessi, in un contesto di normale valutazione sportiva.
ai bianconeri dopo la vittoria di ieri in campionato Il dominio della Juventus nel 5-0 inflitto alla Cremonese trova pieno riscontro nelle valutazioni dei principali quotidiani sportivi nazionali, concordi nel celebrare la prova di forza della squadra di Luciano Spalletti. Analizzando le pagelle di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
