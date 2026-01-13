Ottavio Bianchi | Mc Tominay gran giocatore

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli e doppio ex di Inter e Napoli, ha commentato il recente match tra le due squadre a San Siro, conclusosi con un pareggio 2-2. Durante un intervento a Radio Anch’io Sport, ha sottolineato le qualità di Scott McTominay, definendolo un grande giocatore. Le sue parole offrono uno sguardo esperto sulle prestazioni e sulle potenzialità di questo atleta nel contesto del calcio italiano.

. Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto dei partenopei (1986-87) e doppio ex di Inter e Napoli, è stato ospite di Radio Anch’io Sport ed ha espresso il suo parere sul big-match scudetto di ieri sera a San Siro, finito in parità sul risultato di 2-2.. Queste le sue parole: “Mi sono divertito, Inter-Napoli mi è piaciuta. Partita intensa e corretta. Magari i due allenatori non saranno del tutto soddisfatti, sono molto esigenti. Ma da osservatore esterno è stato un bello spettacolo, con un buon ritmo, simile alle partite inglesi. Rimpianto Inter? Farsi raggiungere così, per due volte, non fa piacere. 🔗 Leggi su Parlami.eu

