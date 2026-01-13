Ossigeno d’oro la sanità sotto assedio | così funzionava la maxi frode scoperta dai Nas
È stata scoperta una vasta frode nel settore dell’ossigenoterapia, portata alla luce dai carabinieri del NAS nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. La vicenda evidenzia come il sistema sanitario possa essere esposto a rischi e ingiustizie, sottolineando l’importanza di controlli e verifiche costanti per garantire sicurezza e trasparenza.
Emergono nuovi dettagli sulla maxi frode legata all’ossigenoterapia, scoperta dai carabinieri del Nas nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Reggio Calabria guidata da Giuseppe Borrelli. L’inchiesta coinvolge complessivamente 39 indagati e ha già portato all’adozione di dodici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
