Osservatorio termovalorizzatore nella relazione Sos tumori in Comuni a nord di Napoli | dove i picchi

L’Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra ha pubblicato la prima relazione sui livelli di incidenza tumorale nei Comuni a nord di Napoli. Il documento fornisce un quadro dei dati raccolti, evidenziando eventuali variazioni rispetto alle medie regionali e nazionali. Questa analisi rappresenta un passo importante per comprendere l’eventuale impatto ambientale e sanitario dell’impianto, offrendo uno strumento di approfondimento e monitoraggio per le comunità interessate.

Tempo di lettura: 4 minuti Sos tumori nella prima relazione sui lavori dell'Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra. Lo lanciano Verdi Ambiente e Società e L'Altritalia Ambiente, associazioni ecologiste presenti nell'organismo regionale. In merito all'acquisizione dei dati di natura sanitaria, gli ambientalisti "osservano che quelli forniti, con particolare riferimento al Registro Tumori Asl Napoli 2 Nord (che hanno utilmente integrato quelli del 2022, relativi al periodo 2010-2018, e presentano più dettagliatamente le risultanze del monitoraggio sanitario effettuato nel periodo 2018-2022) risultano particolarmente preoccupanti soprattutto per l'ultimo periodo".

