Ospedali cattolici nella rete sanitaria voluta da Schillaci

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riorganizzazione della sanità italiana. Tra le novità, si prevede una maggiore presenza di ospedali cattolici nella rete sanitaria, nell’ambito delle nuove disposizioni. Questa riforma mira a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari, mantenendo un equilibrio tra pubblico e privato. La proposta rappresenta un passo importante verso una riforma complessiva del sistema sanitario nazionale.

Ieri il Consiglio dei ministri ha licenziato il disegno di legge delega per la riorganizzazione della sanità. Come spesso avviene, i contenuti rimangono vaghi e rinviati a decreti da approvare.

Sui social il governatore continua a snocciolare promesse e slogan. Intanto gli ospedali sono in affanno e i soldi destinati dal Pnrr alla medicina territoriale rischiano di diventare un’occasione perduta - facebook.com facebook

