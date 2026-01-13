Oscar Bafta David | calendario e date dei principali premi cinematografici 2026

Ecco un testo adatto alle tue esigenze: Il calendario dei principali premi cinematografici del 2026 comprende eventi come gli Oscar, i Bafta e i David. Questi riconoscimenti rappresentano tappe importanti nel settore cinematografico internazionale, con cerimonie che si svolgono in diverse città, tra cui Los Angeles. Di seguito, vengono illustrate le date e le date di riferimento di questi eventi, offrendo una panoramica completa per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Assegnati a Los Angeles i Golden Globes, cerimonia che tradizionalmente apre la stagione dei grandi premi cinematografici internazionali in tutto il mondo. A trionfare sono stati soprattutto Hamnet e Una battaglia dopo l’altra, candidati a fare incetta di riconoscimenti nei prossimi mesi. Poco prima, sempre negli States, si era tenuta anche la cerimonia dei Critics Choice, 31esima edizione dell’evento dedicato all’industria americana del grande e del piccolo schermo. Occhi puntati ora sugli Oscar, le cui nomination saranno ufficializzate il 22 gennaio in diretta streaming, prima di passare ai Bafta nel Regno Unito e, prima dell’estate, ai David di Donatello italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

