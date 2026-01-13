Orrore a Ferrara ragazzina picchiata e venduta a un uomo | la salva un passante

A Ferrara, una giovane di 14 anni è stata vittima di violenza e sfruttamento. La ragazza è stata picchiata e venduta dalla madre a un uomo di nazionalità straniera, in un episodio che ha suscitato preoccupazione e attenzione. Un passante ha intervenuto, contribuendo a salvare la giovane da ulteriori conseguenze. La vicenda evidenzia le problematiche legate al rischio di sfruttamento minorile e alla tutela dei minori.

Una storia terribile quella che arriva dalla provincia di Ferrara, dove una ragazzina di 14 anni è stata venduta dalla madre a un connazionale come "sposa bambina". La minore, riuscita a scappare dal suo aguzzino, ha trovato salvezza grazie all'intervento di un passante. Una vicenda che ha lasciato la comunità di Ferrara sotto choc. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la vicenda risale allo scorso sabato (10 gennaio). Era ormai sera quando la ragazzina, riuscita a scappare dal suo "marito-padrone", si è precipitata in strada, cercando aiuto. Per sua fortuna, è stata immediatamente notata da un passante, che l'ha raggiunta e rassicura, per poi provvedere a contattare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

