Orrore a Ferrara ragazzina picchiata e venduta a un uomo | la salva un passante

A Ferrara, una giovane di 14 anni è stata vittima di violenza e sfruttamento. La ragazza è stata picchiata e venduta dalla madre a un uomo di nazionalità straniera, in un episodio che ha suscitato preoccupazione e attenzione. Un passante ha intervenuto, contribuendo a salvare la giovane da ulteriori conseguenze. La vicenda evidenzia le problematiche legate al rischio di sfruttamento minorile e alla tutela dei minori.

Una storia terribile quella che arriva dalla provincia di Ferrara, dove una ragazzina di 14 anni è stata venduta dalla madre a un connazionale come "sposa bambina". La minore, riuscita a scappare dal suo aguzzino, ha trovato salvezza grazie all'intervento di un passante. Una vicenda che ha lasciato la comunità di Ferrara sotto choc. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la vicenda risale allo scorso sabato (10 gennaio). Era ormai sera quando la ragazzina, riuscita a scappare dal suo "marito-padrone", si è precipitata in strada, cercando aiuto. Per sua fortuna, è stata immediatamente notata da un passante, che l'ha raggiunta e rassicura, per poi provvedere a contattare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orrore a Ferrara, ragazzina picchiata e "venduta" a un uomo: la salva un passante Leggi anche: Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante Leggi anche: Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Orrore a Ferrara, ragazzina picchiata e "venduta" a un uomo: la salva un passante - Una storia terribile quella che arriva dalla provincia di Ferrara, dove una ragazzina di 14 anni è stata venduta dalla madre a un connazionale come "sposa bambina". msn.com

Orrore a Ferrara, 14enne venduta in sposa e picchiata: arrestato il compagno 25enne - Arrestato un 25enne: l’ipotesi è di “sposa bambina” venduta dalla madre ... tag24.it

Ragazzina venduta dalla mamma e picchiata dal suo "sposo": trovata in strada al gelo, scalza e col viso gonfio di botte - Il convivente è stato arrestato e sono in corso ulteriori indagini ... today.it

Orrore a Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre: la 14enne vittima di violenze è stata salvata in strada >> https://buff.ly/TAZvdEV - facebook.com facebook

