Orlando | Nella lotta scudetto tengo dentro tutti tranne il Milan ecco perchè

Massimo Orlando commenta la corsa allo scudetto, spiegando che, tra le squadre in lizza, tiene dentro tutte tranne il Milan di Allegri. Le sue parole offrono uno sguardo sulle dinamiche del campionato e sulle aspirazioni delle squadre coinvolte, evidenziando la posizione e le aspettative di ciascuna nel percorso verso il tricolore. Un’analisi che aiuta a comprendere meglio le prospettive di questa stagione di Serie A.

A parlare della lotta scudetto, parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri, è stato Massimo Orlando: le sue parole. Orlando: "Lotta scudetto? Tengo dentro tutti, tranne il Milan" - Massimo Orlando ha parlato della lotta scudetto su TMW Radio durante Maracanà: "In questa lotta tengo dentro un po' tutti, tranne il Milan.

Orlando: "Nessuno riesce a scappare, per lo Scudetto tengo dentro anche la Juventus" - Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista di TMW Radio, è intervenuto a Maracanà. tuttojuve.com

Orlando: “Inter, Thuram e Lautaro troppo isolati. Per lo scudetto…” - L'ex calciatore e opinionista è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà' e ha parlato all'indomani di Inter- msn.com

