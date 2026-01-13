La recente pubblicazione del bando per le varianti delle tangenziali apre la strada a nuovi cantieri, previsti entro il 2026. La Città Metropolitana ha avviato le procedure per realizzare la variante nord alla Sp 216 e la variante ovest alla Sp 176. Questi interventi mirano a ridurre il traffico nel centro urbano, migliorando la mobilità e la qualità della viabilità nella zona.

"Operazione tangenziali", pubblicato il bando per le varianti, nuovi cantieri al via entro il 2026. La gara pubblicata da Città Metropolitana riguarda la realizzazione della variante nord alla Sp 216 "Masate–Gessate–Pessano" e della variante ovest alla Sp 176 "Gessate–Bellusco" (qui siamo al lotto due: una parte dell’opera fu realizzata e inaugurata nel 2021). L’obiettivo finale è noto ormai da oltre un decennio: arrivare al completamento di una circonvallazione ad anello a nord dell’abitato che, finalmente, liberi dal traffico parassita l’asse di via Badia e un centro storico "crocifisso". È il Comune di Gessate a dare la notizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Operazione tangenziali”. Nuovi cantieri in vista. Via il traffico dal centro

