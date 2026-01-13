Durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, un operatore ecologico è rimasto incastrato tra un’auto in sosta e il suo mezzo di lavoro. L’incidente, avvenuto nella notte di domenica, ha causato un grave infortunio. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza sul lavoro e l’importanza di prestare attenzione alle procedure di intervento in contesti urbani.

Mentre svuotava un cassonetto, è rimasto incastrato tra un’auto in sosta e il mezzo di servizio. Grave infortunio sul lavoro domenica notte per un operatore ecologico. L’episodio si è verificato intorno alle 2 del mattino in strada Morane, dove subito sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l’uomo, rimasto incastrato appunto sotto il camion adibito alla raccolta dei rifiuti. Sulla dinamica sono in corso accertamenti ma non si esclude che l’operatore non abbia azionato il freno del mezzo di servizio, che si sarebbe posto in movimento schiacciandolo contro una macchina parcheggiata. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno operato con estrema precisione utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per sollevare le parti meccaniche del mezzo e creare lo spazio necessario all’estrazione del lavoratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operatore ecologico incastrato sotto il mezzo durante la raccolta

Leggi anche: Incidente sul lavoro nella notte, operatore ecologico finisce sotto il camion dei rifiuti

Leggi anche: "Adesso ti spacco la faccia": l'operatore ecologico che sale sul pullman e aggredisce l'autista

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente sul lavoro a Modena, operatore ecologico incastrato sotto un camion; VIDEO| Modena, un operatore ecologico incastrato sotto il camion dei rifiuti; STRADA MORANE, OPERATORE ECOLOGICO RESTA INCASTRATO SOTTO IL CAMION DEI RIFIUTI; Infortunio sul lavoro a Modena, operatore ecologico incastrato sotto un camion.

VIDEO| Modena, un operatore ecologico incastrato sotto il camion dei rifiuti - MODENA – Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, una squadra di Vigili del Fuoco di Modena è intervenuta in strada Morane per soccorrere un operatore ecologico “coinvolto in un grave incidente ... dire.it