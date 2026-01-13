Operaio precipita da tetto di un edificio nel Siracusano | é grave

Nel pomeriggio, un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di un edificio lungo la Statale 114 tra Siracusa e Priolo. L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda della zona, richiedendo l’intervento delle autorità sanitarie e di emergenza. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio in una azienda che si trova sulla Statale 114 tra Siracusa e Priolo. La vittima è un 35enne di Priolo che, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, è precipitato dal tetto della struttura. Un volo di qualche metro che ha causato delle gravi lesioni all’operaio e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me

