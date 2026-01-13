Operai trovano un uccello in mare e salvano uno degli animali più rari del mondo | ne restano appena una trentina
Durante un intervento nelle acque delle Filippine, alcuni operai hanno ritrovato e salvato un bucero delle Sulu, una delle specie più rare al mondo. Con una popolazione stimata di circa trenta individui, questa specie è fortemente minacciata e in pericolo di estinzione. L'evento rappresenta un importante passo nella tutela di questa specie rara e vulnerabile, evidenziando l’importanza della conservazione e dell’attenzione all’ambiente marino.
Nelle Filippine, alcuni operai hanno salvato in mare un rarissimo bucero delle Sulu: ne restano circa 30 in natura ed è uno degli animali più rari e minacciati di estinzione del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
