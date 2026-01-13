Open VAR tutto sul rigore Mkhitaryan-Rrahmani | l’audio che ha portato all’OFR

In questa analisi di Open VAR su DAZN, vengono approfonditi i dettagli dell’episodio tra Rrahmani e Mkhitaryan, che ha portato al calcio di rigore per l’Inter contro il Napoli. L’articolo esamina le valutazioni e le decisioni prese, offrendo un’analisi obiettiva e puntuale su un episodio chiave della partita.

Open VAR. L’episodio del fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, che ha portato al calcio di rigore per l’ Inter contro il Napoli, è stato al centro dell’analisi di Open VAR su DAZN. Durante l’azione, l’arbitro Daniele Doveri aveva inizialmente commentato: “ Niente, niente, buono. Palla, niente là, niente là “, mentre in sala VAR si avviava il confronto tra il VAR Di Bello e l’ AVAR Di Paolo per valutare l’episodio con attenzione. Dal dialogo emerso in trasmissione, Di Bello spiegava a Di Paolo: “ Sto controllando, sto controllando. Step on foot, fammi controllare perché c’è uno step on foot su Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Open VAR, De Marco spiega il contatto Rrahmani Mkhitaryan: «Rigore codificato, Doveri promosso» Leggi anche: Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani?Mkhitaryan: «Doveri promosso». I dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bufera arbitri, ormai non contano più niente: domina il Var. E per Rocchi va bene così; Open Var, De Marco: Giusto convalidare il gol di Scalvini contro la Roma; I due episodi di Atalanta-Roma, il rigore tolto alla Fiorentina e non solo Open VAR; L'Aia dà ragione alla Lazio, stop per arbitro e varisti dopo il match contro la Fiorentina: la motivazione. Lazio, De Marco a Open Var: "Rigore di Gila? La trattenuta doveva essere punita con il calcio di rigore e sul rigore alla Fiorentina..." - Arrivano dalla trasmissione di DAZN Open Var le parole del Var di Lazio - noibiancocelesti.com

Open Var, De Marco: "Giusto concedere il rigore all'Inter" - Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha fatto luce sugli episodi più ... msn.com

Open Var: contro il Napoli c’erano sia il rigore del Verona che dell’Inter, anzi doveva essere ammonito Rrahmani - Open Var: “non c'era fallo su Buongiorno in occasione dal fallo di mano. ilnapolista.it

Giugliano, istituto Kindergarten: tutto pronto per l'open day di sabato 17 gennaio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.