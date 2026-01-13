Onorificenza alla dottoressa Monica Minardi

La dottoressa Monica Minardi riceve un riconoscimento istituzionale per il suo percorso professionale, caratterizzato da anni di dedizione alla medicina d’emergenza e all’impegno umanitario. Questo premio sottolinea il valore del suo contributo nel settore sanitario e il suo impegno nel fronteggiare situazioni di crisi, evidenziando l’importanza di professionisti che operano con competenza e dedizione a favore della comunità.

Un riconoscimento istituzionale per una carriera spesa tra medicina d'emergenza e impegno umanitario. Giovedì alle 16,30, in Municipio, il Comune conferirà un'onorificenza alla dottoressa Monica Minardi, medico di emergenza e presidente di Medici senza frontiere Italia. A consegnare il riconoscimento sarà il sindaco Marco Panieri, nel corso di una cerimonia aperta al pubblico. L'iniziativa, sottolinea l'Amministrazione comunale, intende rendere omaggio a "un percorso professionale e umano di straordinario valore", capace di coniugare competenze sanitarie, responsabilità civile e attenzione alle persone più fragili.

