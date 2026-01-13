One Point Slam 2026 | Vagnozzi allenatore di Sinner vince una partita per doppio fallo poi viene eliminato
All'One Point Slam 2026, anche le qualificazioni offrono momenti di interesse, come dimostra la recente partita in cui Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha vinto grazie a un doppio fallo avversario, per poi essere eliminato. Questo torneo, oltre al tabellone principale, include competizioni di qualificazione che contribuiscono a definire il quadro complessivo dell’evento.
Non solo quello che si può definire il tabellone principale: dell’One Point Slam 2026 si stanno giocando finanche le qualificazioni. Succede anche questo a Melbourne Park, in quella che è l’edizione di debutto vera e propria di questo particolare evento dopo che nel 2025 c’era stata un’edizione-pilota. Tra i molti a provarci anche Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, evidentemente voglioso di avere un pizzico di divertimento (perché, alla fine, di questo, e in maniera sana, si tratta): si è trovato subito di fronte Luke Saville, ex promessa del tennis australiano nonché marito di Daria Gavrilova (che, proprio per questo, da tempo è Daria Saville ). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Jannik Sinner, il coach Vagnozzi fuori dal Million Dollar 1 Point Slam: clamoroso
Leggi anche: Vagnozzi, ‘salta’ la sfida con Sinner: il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam
Australian Open 2026: tutto sul Million Dollar 1 Point Slam; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz; Dove vedere in tv Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026?; Dove vedere in tv Sinner al One Point Slam 2026: orario, programma, streaming.
One Point Slam 2026: Vagnozzi vince una partita per doppio fallo, poi viene eliminato - Non solo quello che si può definire il tabellone principale: dell'One Point Slam 2026 si stanno giocando finanche le qualificazioni. oasport.it
Dove vedere in tv Sinner al One Point Slam 2026: orario, programma, streaming - Jannik Sinner ha incominciato l'annata agonistica perdendo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'esibizione andata in scena sul cemento di Seoul: la ... oasport.it
Sinner segue coach Vagnozzi nel Million Dollar 1 Point Slam. VIDEO - Jannik Sinner ha seguito il suo coach Simone Vagnozzi impegnato nelle qualificazioni del One Point Slam. sport.sky.it
Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare Sinner! - facebook.com facebook
#Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare #Sinner! x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.