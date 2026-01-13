One Point Slam 2026 | Vagnozzi allenatore di Sinner vince una partita per doppio fallo poi viene eliminato

All'One Point Slam 2026, anche le qualificazioni offrono momenti di interesse, come dimostra la recente partita in cui Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha vinto grazie a un doppio fallo avversario, per poi essere eliminato. Questo torneo, oltre al tabellone principale, include competizioni di qualificazione che contribuiscono a definire il quadro complessivo dell’evento.

Non solo quello che si può definire il tabellone principale: dell’One Point Slam 2026 si stanno giocando finanche le qualificazioni. Succede anche questo a Melbourne Park, in quella che è l’edizione di debutto vera e propria di questo particolare evento dopo che nel 2025 c’era stata un’edizione-pilota. Tra i molti a provarci anche Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, evidentemente voglioso di avere un pizzico di divertimento (perché, alla fine, di questo, e in maniera sana, si tratta): si è trovato subito di fronte Luke Saville, ex promessa del tennis australiano nonché marito di Daria Gavrilova (che, proprio per questo, da tempo è Daria Saville ). 🔗 Leggi su Oasport.it

