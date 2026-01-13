Ondata di scioperi nelle scuole superiori di Roma | Aule al gelo e disagi ora basta

A Roma, le scuole superiori stanno vivendo un periodo di proteste, con scioperi che coinvolgono diversi istituti. Dopo le occupazioni, ora gli studenti manifestano per evidenziare le criticità delle strutture e delle condizioni di insegnamento. Situazioni di disagio come aule fredde e servizi insufficienti stanno portando a un aumento delle mobilitazioni, sottolineando la richiesta di interventi concreti per migliorare il sistema scolastico.

Prima il liceo Pilo Albertelli, poi l’Enzo Rossi e il Newton. Chiusa la movimentata stagione delle occupazioni, nelle scuole superiori di Roma, se ne sta aprendo un’altra, che si prospetta altrettanto complessa: gli scioperi degli studenti per denunciare le condizioni degli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

