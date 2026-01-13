OMS | ‘serve tassa sanitaria su bibite alcol e tabacco’
L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di aumentare le tasse su bibite zuccherate, alcol e tabacco per contenere il consumo e finanziare meglio i servizi sanitari. Secondo l’OMS, queste misure potrebbero contribuire a migliorare la salute pubblica riducendo l’accesso a prodotti associati a rischi per la salute. La proposta mira a incentivare scelte più consapevoli e sostenere i sistemi sanitari nazionali.
Le bevande zuccherate e gli alcolici stanno diventando sempre più economici, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i Paesi ad aumentare le tasse per ridurre i livelli di consumo e aumentare i finanziamenti per l’assistenza sanitaria. “Le tasse sanitarie non sono una panacea e non sono facili da implementare”, ha affermato il Direttore Generale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
