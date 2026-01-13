Il consigliere Papa denuncia l'omissione di atti di ufficio a San Martino, evidenziando un mese di segnalazioni ignorate riguardo a rami e residui di potatura abbandonati in via Tito Angiolini, vicino a Castel Sant’Elmo. Nonostante le segnalazioni formali e le rassicurazioni in Commissione Ambiente, la situazione resta irrisolta, sollevando preoccupazioni sulla gestione del decoro e sulla tempestività delle risposte istituzionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Da quasi un mese in via Tito Angiolini, a pochi metri da Castel Sant’Elmo e dal Belvedere di San Martino, restano abbandonati rami e residui di potatura sul suolo pubblico, nonostante una mia segnalazione formale, ribadita anche in Commissione Ambiente della V Municipalità. Un fatto grave, che non può essere liquidato come semplice disservizio. Quando una criticità viene ufficialmente segnalata nelle sedi istituzionali competenti e non si interviene, si configura una inerzia amministrativa che somiglia sempre più a un’omissione di atti d’ufficio. Siamo in una delle zone più turistiche e panoramiche di Napoli, eppure l’amministrazione comunale e municipale continua a voltarsi dall’altra parte, lasciando che il degrado prenda il sopravvento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omissione di atti di ufficio a San Martino, il consigliere Papa attacca: “Un mese di segnalazioni ignorate”

Leggi anche: «Ho paura, la mamma mi stava strozzando»: le segnalazioni ignorate nel caso di Olena Stasiuk

Leggi anche: Bianco Priverno: un mese di eventi tra centro storico, borgo di Fossanova e Castello di San Martino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Omissione di atti d'ufficio, a processo luogotenente dei Carabinieri in pensione; Strade colabrodo: La pazienza dei cittadini è finita. Caserta merita rispetto, non inerzia; Strage del Raganello, una ferita che non si chiude: il ricordo nello speciale LaC · CosenzaChannel.it.

Omissione, assolto il sindaco di San Giovanni Incarico: «Ho agito sempre con trasparenza» - Omissione di atti d’ufficio, assolto con formula piena il sindaco di San Giovanni Incarico Paolo Fallone. ilmessaggero.it

Ex senatore della Lega contro quattro magistrati per omissione d’atti d’ufficio, il giudice ordina imputazione coatta - Il giudice delle indagini preliminari di Trento ha respinto per quattro magistrati vicentini la richiesta di archiviazione, ordinando alla Procura di formulare un capo di imputazione per omissione ... ilfattoquotidiano.it

Abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio: che cosa sono e perché il governo Meloni vuole riformarli - «Se qualcuno ha paura di fare il sindaco è meglio che cambi mestiere», ha detto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea Nazionale dell’Anci. ilmessaggero.it

"Liceo Galilei-Moro: Basta parole, servono ATTI. Il piano d’azione per la sicurezza." - facebook.com facebook