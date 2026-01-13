Omicidio Piscitelli processo Appello | dai giudici no all' acquisizione di nuove prove

Da romatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo di appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, i giudici della Corte di assise di Roma hanno stabilito di non procedere all'acquisizione di nuove prove. La decisione si inserisce nel contesto di una vicenda giudiziaria complessa, riguardante l’uccisione del leader degli Irriducibili Lazio avvenuta nel 2019. La linea adottata evidenzia l'importanza di rispettare i limiti processuali e di mantenere la coerenza nelle decisioni

Non all'acquisizione di nuove prove. Così i giudici della prima sezione penale della Corte di assise di appello di Roma in relazione al processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili Lazio e noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019 con un colpo di pistola alla. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio Piscitelli, rinviato il processo d'Appello per il delitto di Diabolik

Leggi anche: Abbiamo incontrato i giudici di MasterChef: "Nuove prove e un 90enne tra i concorrenti"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Omicidio Francesca Deidda, fissata la data dell’appello: la difesa punta a far cadere la premeditazione; Igor Sollai, il 20 marzo al via il processo d’appello: così la difesa punta ad evitare l’ergastolo; Omicidio Francesca Deidda a San Sperate, al via il 20 marzo il processo d'appello per il marito Igor Sollai condannato all'ergastolo; Femminicidio Francesca Deidda: la difesa di Igor Sollai punta a smontare l'ergastolo.

omicidio piscitelli processo appelloSi è aperto il processo d’appello per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli - Per l’esecuzione del capo ultra della Lazio è stato condannato in primo grado all’ergastolo l’argentino Raul Esteban ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.