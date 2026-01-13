Omicidio Piscitelli processo Appello | dai giudici no all' acquisizione di nuove prove
Nel processo di appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, i giudici della Corte di assise di Roma hanno stabilito di non procedere all'acquisizione di nuove prove. La decisione si inserisce nel contesto di una vicenda giudiziaria complessa, riguardante l’uccisione del leader degli Irriducibili Lazio avvenuta nel 2019. La linea adottata evidenzia l'importanza di rispettare i limiti processuali e di mantenere la coerenza nelle decisioni
Non all'acquisizione di nuove prove. Così i giudici della prima sezione penale della Corte di assise di appello di Roma in relazione al processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili Lazio e noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019 con un colpo di pistola alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
