Omicidio a Cosenza fermato il vicino di casa | Luca Carbone ucciso da un colpo di pistola dal quinto piano

A Cosenza, un uomo è stato fermato dai carabinieri in relazione all’omicidio di Luca Carbone, avvenuto questa mattina in via Popilia. L’indiziato, Francesco De Grandis, è accusato di aver sparato dal quinto piano. L’episodio ha suscitato attenzione nel quartiere, mentre le indagini continuano a chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo, Francesco De Grandis, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile dell' omicidio di Luca Carbone, il 48enne ucciso questa mattina a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Via Popilia a Cosenza. De Grandis è stato condotto in caserma per essere interrogato. Il fermato è un vicino di casa della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori il movente.

