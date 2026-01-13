Ombre pupazzi e marionette | a Spilamberto torna la rassegna Figuriamoci!
Torna a Spilamberto "Figuriamoci!", la rassegna dedicata al teatro di figura che porta sul palco ombre, pupazzi, marionette e altre affascinanti forme di teatro.Il primo appuntamento è in programma domenica 18 gennaio alle ore 16 allo Spazio Eventi L. Famigli di Viale Rimembranze 19 con lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Rassegna di spettacoli Figuriamoci!; Rassegna di spettacoli Figuriamoci! - La nascita di Arlecchino.
Domenica 18 gennaio 2026, ore 16 Spazio Eventi “L. Famigli”, viale Rimembranze 19 - Spilamberto Spettacolo per bambini Teatro dell’Orsa ! Seconda edizione - Ombre, pupazzi, marionette e altre storie di teatro - facebook.com facebook
