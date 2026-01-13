Oman–Italia Meloni segna la nuova rotta del Mediterraneo nel Golfo

La visita di Giorgia Meloni in Oman rappresenta un momento importante nelle relazioni tra Italia e Oman. Attraverso questo viaggio, si intende rafforzare la cooperazione tra i due paesi, approfondendo temi economici, politici e strategici nel contesto del Mediterraneo e del Golfo. L'incontro a Muscat evidenzia l’interesse condiviso per sviluppare partnership durature e promuovere stabilità e crescita nella regione.

La visita ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Oman, prevista per domani a Muscat, è molto più di un appuntamento bilaterale. È il segno di un nuovo posizionamento dell’Italia nel Golfo, che sceglie la neutralità costruttiva dell’Oman come chiave d’accesso a una regione in profondo mutamento.  Su invito del Sultano Haitham bin Tariq Al Said, Meloni sarà la prima leader straniera accolta dal monarca omanita nel 2026 — un gesto politico che sottolinea il livello di fiducia reciproca e la visione comune su stabilità, dialogo e diversificazione economica.  Questa visita è di particolare importanza perché è il frutto della partecipazione della Meloni al summit Ue-Gcc del 3 dicembre scorso al quale, dopo 14 anni, si è presentato il Sultano dell’Oman. 🔗 Leggi su Formiche.net

