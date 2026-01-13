oltre i tuoi occhi tutte le emozioni tra pittura e fotografia

Interessante è la decima edizione della mostra annuale " Oltre i tuoi occhi " in memoria di Anna Maria Zurli, che quest’anno è visitabile fino al 31 gennaio presso la Casa dell’Energia di Arezzo. Organizzata dai familiari con Ail Arezzo Federico Luzzi, con Libera Academia di Belle Arti di Firenze e con la Casa dell’Energia, la mostra presenta l’operato di artisti che, esordienti dieci anni fa, sono oggi protagonisti, tra fotografia, istallazioni e pittura. Primo tra tutti Luca Cacioli (nella foto), celebre fotografo, presente con Opposite, storie di silenzi e di sospensione, all’interno di una "percezione metafisica" dell’architettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

