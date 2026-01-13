Oltre 60 sportelli in Romagna per non restare indietro | aiuto gratis per rimanere al passo con la tecnologia

In Romagna, oltre 60 sportelli offrono assistenza gratuita per aiutarti a orientarti nel mondo digitale. Dai servizi di Pec e Spid, alla tutela contro le truffe online, questi punti sono a disposizione per supportarti nel migliorare le tue competenze digitali. Un’opportunità semplice e accessibile per rimanere aggiornati e sicuri nell’uso delle tecnologie, senza costi e con professionalità.

