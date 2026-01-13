Oltre 60 sportelli in Romagna per non restare indietro | aiuto gratis per rimanere al passo con la tecnologia
In Romagna, oltre 60 sportelli offrono assistenza gratuita per aiutarti a orientarti nel mondo digitale. Dai servizi di Pec e Spid, alla tutela contro le truffe online, questi punti sono a disposizione per supportarti nel migliorare le tue competenze digitali. Un’opportunità semplice e accessibile per rimanere aggiornati e sicuri nell’uso delle tecnologie, senza costi e con professionalità.
Imparare a usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti “Digitale facile”, sportelli attivi nelle provincie dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
