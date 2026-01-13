Oliviero Toscani | l’arte e la provocazione nel docufilm ‘Chi mi ama mi segua’

Un anno senza Oliviero Toscani ci ha insegnato che una fotografia può ancora fare rumore. Il docufilm “Chi mi ama mi segua”, in arrivo su Sky Arte, riapre quel rumore e lo trasforma in ascolto C’è chi pensa che una foto serva a vendere. Per Toscani serviva a disturbare. A svegliare. Le sue non erano solo campagne. Erano domande, spesso scomode. E oggi, a un anno dalla sua scomparsa, tornano con una cartella di immagini che hanno cambiato il modo di guardare la pubblicità e la fotografia pubblica. “Chi mi ama mi segua” è atteso su Sky Arte oggi 13 gennaio (secondo la programmazione comunicata). Non è un santino. 🔗 Leggi su Temporeale.info

