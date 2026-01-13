Olimpiadi invernali Fauner accusa il Coni | Offesa incredibile

Da sportface.it 13 gen 2026

Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, si intensificano anche le discussioni legate all'organizzazione. Fauner ha espresso un’accusa rivolta al Coni, definendo la situazione come un’offesa incredibile. La vicenda evidenzia le tensioni e le sfide che accompagnano l’atteso evento, sottolineando come le questioni interne possano influenzare il clima di preparazione e di attesa per questa importante manifestazione sportiva.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per prendere il via, ma non mancano le polemiche: sfogo di Fauner contro il Coni Sono giorni di preparazione e attesa. Le Olimpiadi invernali in Italia sono un appuntamento incredibile per tutti gli appassionati, in cui si uniscono passione, talento e le aspirazioni di centinaia di campioni. Tra la . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

olimpiadi invernali fauner accusaFauner: "Non c’è rispetto, nessuno ci ha chiamati. A noi campioni preferiscono l'uomo gatto..." - L’eroe della staffetta d’oro di Lillehammer 1994: "Forse non abbiamo fatto nulla per lo sport italiano... msn.com

