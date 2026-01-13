Olimpia si conferma al primo posto dopo aver mantenuto l’imbattibilità nelle prime 11 partite. La squadra della Teodora ha subito una sconfitta a Ostiano, un risultato che ricorda la precedente eliminazione dalla corsa alla A2 nel 2007, anch’essa conclusasi con un sofferto 2-3. La squadra continua a dimostrare solidità e determinazione nel campionato, mantenendo saldo il primato in classifica.

Dopo 11 partite l’imbattibilità della Teodora è caduta nella piccola Ostiano, che fu fatale anche per la corsa alla A2 nel 2007, anche in quel caso con un combattuto 2-3. Per effetto degli altri risultati, la sconfitta di Ostiano, frutto di una partita a bassa intensità delle ragazze di Rizzi, le lascia comunque al primo posto con un vantaggio sulla seconda (Campagnola) sceso da 6 a 5 punti e un vantaggio in chiave promozione sulla quarta (Ripalta), rimasto invariato a +7. "Non abbiamo avuto la nostra serata migliore – commenta il tecnico Rizzi – ma abbiamo trovato un’avversaria forte e motivata, forse la migliore che ho visto nel girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia, il 1° posto è saldo

