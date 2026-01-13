Okkia e Seletti con Mattei | l’intesa è da scoprire
Okkia e Seletti, in collaborazione con Mattei, presentano un progetto che unisce design e innovazione nel settore eyewear. Durante Pitti Immagine Uomo 109, questo brand pratese si distingue per un approccio originale, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice prodotto. Un’occasione per scoprire come l’intesa tra creatività e qualità possa ridefinire il modo di vivere gli occhiali, in un contesto dedicato a professionisti e appassionati di moda.
Tra buyer e addetti ai lavori di Pitti Immagine Uomo 109, c’è un brand pratese che sceglie di raccontarsi fuori dagli schemi e di trasformare l’eyewear in un’esperienza da vivere. È Okkia, che fino al 16 gennaio porta a Firenze non solo una nuova collezione, ma un immaginario pop, ironico e inclusivo, capace di parlare il linguaggio della contemporaneità. L’appuntamento fieristico è alla Fortezza da Basso, allo stand 53 del Padiglione Cavaniglia, dove il marchio presenta Okkia Club, la nuova collezione ispirata a una bolla futuristica fatta di linee morbide e volumi maggiorati. Montature lucide, materiali pregiati, maggiore vestibilità e la consueta leggerezza che ha reso riconoscibile il brand. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Con Iqos e Seletti l’arte incontra il design a Milano
Leggi anche: Ci sono tanti film da scoprire su RaiPlay: da "Piccole cose come queste" con Cillian Murphy a "(Im)Perfetta", ecco i gioielli da vedere
Okkia e Seletti con Mattei: l’intesa è da scoprire - Tra buyer e addetti ai lavori di Pitti Immagine Uomo 109, c’è un brand pratese che sceglie di raccontarsi fuori... lanazione.it
La Novità. . SELETTI for Christmas Il REGALO perfetto per chi AMA il DESIGN Vieni a scoprire la collezione SELETTI da LA NOVITÀ Corso Matteotti 63 FAENZA 366 3134847 #SELETTI #design #regali # Natale #Faenza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.